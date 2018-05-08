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В ЕС могут рассмотреть санкции против России из-за Украины
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В ЕС могут рассмотреть санкции против России из-за Украины 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Комитет постпредов стран Евросоюза может 8 мая рассмотреть введение новых антироссийских санкций из-за «подрыва территориальной целостности Украины», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предварительную повестку заседания.
"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки", — говорится в одном из пунктов повестки.
Отмечается, что комитет постпредов рассматривает вопросы, которые могут быть включены в повестку дня Совета Европы, однако окончательные решения на заседании комитета обычно не принимаются.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал усилить санкции против России.
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