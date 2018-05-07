Ещё
На Украине начали подготовку санкций в отношении ряда российских издательств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине начали подготовку санкций в отношении ряда российских издательств 

RT на русском 1 час назад
Фото: Прайм
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил органам власти внести предложения по санкциям в отношении ряда российских издательств.
«Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12 российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины», — написал Кириленко в Twitter.
Ранее Госкомтелерадио Украины предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию.
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал реакцию Госдепа на высказывание Джулиани об иранском режиме В Госдепе заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии Белый дом опроверг данные о намерении сократить число военнослужащих США в Южной Корее
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать282
Путин выдвинул кандидатуру премьера1161
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»77
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение