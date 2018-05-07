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Путин проведет переговоры с президентом Сербии 8 мая
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Путин проведет переговоры с президентом Сербии 8 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПУТИН 8 МАЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ ВУЧИЧЕМ ОБСУДИТ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА — КРЕМЛЬ
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