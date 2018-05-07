Трамп прокомментировал ситуацию с Джиной Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с исполняющей обязанности директора ЦРУ Джиной Хэспел, кандидатуру которой на пост главы ведомства могут отозвать из-за её роли в применении пыток.

«Очень уважаемая мною кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хэспел подверглась критике из-за того, что она была слишком жёсткой с террористами. Подумайте об этом, в такое опасное время, у нас есть самый квалифицированный человек, женщина, которую демократы хотят устранить из-за того, что она слишком жестока с террором. Победи, Джина!» — написал Трамп.

Ранее стало известно, что кандидатура Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым американской тюрьмы в Таиланде

Также СМИ сообщили, что представители Белого дома отправились в штаб ЦРУ с целью убедить Хэспел остаться кандидатом на пост директора ведомства.