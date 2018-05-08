Ещё
Путин не поздравил Порошенко с 73-летием Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: Путин не поздравил Порошенко с 73-летием Победы из-за войны в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин адресовал поздравление с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне украинским гражданам, а не президенту Украины Петру Порошенко из-за отношения к войне в Донбассе.
Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины", — ответил Песков на вопрос украинского журналиста, почему традиционное поздравление Путина лидерам постсоветских стран по случаю годовщины Победы в случае с Украиной было адресовано не президенту этого государства, а гражданам.
Ранее пресс-служба Кремля распространила сообщение, в котором указывалось, что Путин "поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне".
ТАСС: последние новости
Глава Минобороны Украины назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе Басурин: два ополченца ДНР ранены при обстрелах со стороны ВСУ Роухани: основой внешней политики Ирана являются конструктивные отношения с миром
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана167
На «Евровидении» произошло ЧП70
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится235
Астролог предсказал победу Путина и пожалел82
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1137
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение