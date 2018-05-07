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Заявления США по иранскому атому оставляют вопросы, заявил Рябков
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Заявления США по иранскому атому оставляют вопросы, заявил Рябков 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заявления по иранскому атому, которые звучат из США и Франции, оставляют ряд вопросов по сделке открытыми, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"То, что мы слышим в последнее время из Вашингтона, а также от французского руководства, оставляет целый ряд вопросов открытыми", — сказал Рябков.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».
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