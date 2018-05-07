Заявления США по иранскому атому оставляют вопросы, заявил Рябков

"То, что мы слышим в последнее время из Вашингтона, а также от французского руководства, оставляет целый ряд вопросов открытыми", — сказал Рябков.

Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай , Франция, Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза