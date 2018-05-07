Роухани: Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США

ТАСС , 7 мая. Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США , если они будут ограничивать его влияние как в регионе Ближнего Востока, так и в мире. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани

"Если они хотят удостовериться в том, что мы не стремимся обладать ядерной бомбой, мы неоднократно заявляли, что это не так и мы не будем… но если они хотят ослабить Иран и ограничить его влияние будь или в регионе, или во всем мире, Иран будет яростно сопротивляться", — приводит агентство Reuters слова Роухани.

По данным агентства, президент также заявил, что США будут сожалеть о своем решении, если выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.