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Трамп не сообщал Макрону о своих планах по сделке с Ираном, сообщили СМИ
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Трамп не сообщал Макрону о своих планах по сделке с Ираном, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном ничего не сообщил о своих намерениях относительно соглашения по иранской ядерной программе, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы Пятой республики.
Ранее газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что в состоявшемся во вторник телефоном разговоре Трамп заявил Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп планирует выступить с заявлением по Ирану во вторник в 14:00 (21:00 мск.).
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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