Трамп не сообщал Макрону о своих планах по сделке с Ираном, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном ничего не сообщил о своих намерениях относительно соглашения по иранской ядерной программе, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы Пятой республики.

Ранее газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что в состоявшемся во вторник телефоном разговоре Трамп заявил Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп планирует выступить с заявлением по Ирану во вторник в 14:00 (21:00 мск.).

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.