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Украина начала закупать газ по рекордно высокой цене
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Украина начала закупать газ по рекордно высокой цене 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: ИноСМИ
Средняя цена импортируемого на Украину природного газа в апреле 2018 года выросла до 310 долларов за тысячу кубических метров, впервые с мая 2015 года превысив отметку в 300 долларов. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.
«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, — она составила 8099,8 гривны или 309,9 долларов за одну тысячу кубических метров», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в марте 2018 года средняя стоимость импортируемого на Украину газа составляла 275 долларов. Таким образом, за месяц она выросла почти на 13 процентов.
Ранее сообщалось, что в апреле и.о. государственного секретаря США Джон Салливан встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным. В ходе встречи он призвал Киев поднять цены на газ, а также создать в стране антикоррупционный суд.
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