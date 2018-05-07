Макрон предупредил о риске войны с Ираном из-за политики Трампа

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — цитирует агентство ответ Макрона немецкому изданию Spiegel.

Тем не менее, Макрон не считает, что Трамп стремится разжечь новый конфликт.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал возможное решение Трампа о выходе из соглашения «ошибкой». Также осудила выход США из сделки секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Шмид

Ранее Трамп сообщил, что не позже 12 мая объявил, выходят США из ядерной сделки с Ираном или нет.

В 2015 году представители Великобритании, Китая Франции , Германии, России США подписали документ об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Согласно нему, Иран обязался сдержать свою ядерную программу в обмен на освобождение от санкций.