Эксперт оценил реакцию Госдепа на высказывание Джулиани об иранском режиме

Заявление Джулиани о позиции США по иранской сделке направлено на создание электоральной базы и укрепление поддержки Дональда Трампа среди иранцев, проживающих в Америке. Такое мнение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

"Оно сделано для определенной целевой аудитории, у доли иранцев, которые находятся в США, есть своя позиция, весьма критическая по отношению к действующему режиму в Иране . Это политическое заявление, направленное на создание электоральной базы и укрепление поддержки Дональда Трампа", — сказал он в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что в США наблюдается «политическая недисциплинированность», которая связана с вопросами внутренней политики. Поэтому заявление Джулиани может не иметь отношения к реализации внешнеполитической линии.

Ранее Рудольф Джулиани, который сейчас является юристом президента США, заявил о желании Дональда Трампа сменить нынешний режим в Иране. По словам юриста, это «единственный путь к миру на Ближнем Востоке».