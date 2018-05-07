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Эксперт оценил реакцию Госдепа на высказывание Джулиани об иранском режиме
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Эксперт оценил реакцию Госдепа на высказывание Джулиани об иранском режиме 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Заявление Джулиани о позиции США по иранской сделке направлено на создание электоральной базы и укрепление поддержки Дональда Трампа среди иранцев, проживающих в Америке. Такое мнение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
"Оно сделано для определенной целевой аудитории, у доли иранцев, которые находятся в США, есть своя позиция, весьма критическая по отношению к действующему режиму в Иране. Это политическое заявление, направленное на создание электоральной базы и укрепление поддержки Дональда Трампа", — сказал он в беседе с RT.
Эксперт также отметил, что в США наблюдается «политическая недисциплинированность», которая связана с вопросами внутренней политики. Поэтому заявление Джулиани может не иметь отношения к реализации внешнеполитической линии.
Ранее Рудольф Джулиани, который сейчас является юристом президента США, заявил о желании Дональда Трампа сменить нынешний режим в Иране. По словам юриста, это «единственный путь к миру на Ближнем Востоке».
В январе Трамп продлил режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана. В администрации президента подчеркнули, что такое решение приняли «в последний раз». Американский лидер призвал Евросоюз участвовать в исправлении соглашения. По его словам, Иран — спонсор террористов. Трамп пообещал закрепить законодательно жесткие санкции за создание баллистических ракет в этой стране.
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