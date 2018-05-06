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США обвинили в переброске игиловцев в Афганистан
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США обвинили в переброске игиловцев в Афганистан 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
США переправляют в Афганистан боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави.
По его словам, власти США сами признали создание ИГ. Он уверяет, что сейчас есть доказательства того, что американцы переправляют ИГ в Афганистан, передает РИА Новости.
Яхья Рахим Сафави уверен, что присутствие США на Ближнем Востоке небезопасно. Он утверждает, что президент США Дональд Трамп поднимает вопросы о Совместном всеобъемлющем плане действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы из-за тех неудач, которые он потерпел в Иране.
Сафави отметил, что американцы вынуждены покидать Сирию и отступать из Западной Азии, они не могут справиться с великим народом Ирана.
Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери ранее заподозрил США в переброске боевиков, в том числе террористов ИГ, в Афганистан. Схожую точку зрения высказывал бывший глава минобороны Ирана Ахмад Вахи. Он прямо заявлял, что «западные силы» после поражения ИГ в Сирии и Ираке, помогают боевикам перебраться в Среднюю Азию и Афганистан.
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