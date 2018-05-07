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США не исключают войны с Северной Кореей
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США не исключают войны с Северной Кореей 

Свободная пресса 10 минут назад
Фото: ТАСС
Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что война с КНДР все еще возможна. «Эта администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам. Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий», — приводит слова Хейли ТАСС.
Причем постпред США заявила это на фоне слов американского президента Дональда Трампа об «успешной подготовке» к его встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Также Белый дом отметил, что место и время лидеров двух стран уже согласованы, их объявят в ближайшие дни.
Ранее власти Северной Кореи сообщили, что США вводят в заблуждение весь мир, заявляя, что они повлияли на денуклеаризацию Корейского полуострова. «В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята на историческом межкорейском саммите, как будто это является результатом какого-то санкционного давления», — заявили в МИД КНДР.
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