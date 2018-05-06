В ДНР сообщили о 33 нарушениях перемирия ВСУ

Украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 33 раза", — сказал представитель ведомства.
Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 100 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Горловское направление: артиллерия 122 миллиметра — четыре снаряда; минометы 120 миллиметров — 28 мин; Донецкое направление: минометы 82 миллиметра — 49 мин; Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров — три мины, 82 миллиметра 13 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 889 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.