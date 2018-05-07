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Трамп 8 мая объявит, будут ли США выходить из соглашения с Ираном
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Трамп 8 мая объявит, будут ли США выходить из соглашения с Ираном 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Президент США Дональд Трамп во вторник объявит о своем решении по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Соответствующую запись американский лидер оставил в понедельник в Twitter.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.
Президент США Дональд Трамп критически относится к «иранской ядерной сделке» и требует расторгнуть соглашение. Примечательно, что большинство американцев не согласны со своим лидером и выступают против выхода США из «ядерной сделки».
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