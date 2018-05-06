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Трамп рассказал о важности границ США
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Трамп рассказал о важности границ США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Peter Kramer/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что если у страны нет границ, то это не государство. Об этом сообщает Fox News.
"Демократы хотят открытых границ. Нам нужно иметь границы. Если у вас нет границ, то у вас нет страны", — сказал Трамп.
Он также добавил, что укреплению пограничной территории США в настоящее время мешает позиция властей Калифорнии.
Ранее Трамп заявил, что сильное государство должно иметь укрепленные границы.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных эмигрантов в стране.
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