Трамп рассказал о важности границ США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если у страны нет границ, то это не государство. Об этом сообщает Fox News.

"Демократы хотят открытых границ. Нам нужно иметь границы. Если у вас нет границ, то у вас нет страны", — сказал Трамп.

Он также добавил, что укреплению пограничной территории США в настоящее время мешает позиция властей Калифорнии.

Ранее Трамп заявил, что сильное государство должно иметь укрепленные границы.