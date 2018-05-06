Ещё
Трамп хочет менять власть в Иране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп хочет менять власть в Иране 

News.ru 45 минут назад
Бывший мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил журналистам о том, что глава Белого дома хочет смены власти в Иране, сообщает РБК, ссылаясь на издание Politico.
Такое мнение Джулиани выразил на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Иране. «Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — высказался юрист. По словам адвоката американского президента, смена власти в стране является «единственным шансом установить мир на Ближнем Востоке».
В последнее время сам Дональд Трамп воздерживается от комментариев касательно ситуации в Иране. Разве что в декабре, в том время, как в стране проходили акции протеста, Трамп озвучил мнение о наступившем времени «для перемен в стране, население которой угнетали многие годы».
О необходимости американского вмешательства в поведение Ирана заявлял и госсекретарь США Майк Помпео, когда ещё был конгрессменом. О «мирной смене власти» в Иране говорил бывший глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Но во внешнеполитическом ведомстве США подчёркивали, что руководство страны к этому не стремится.
News.ru: последние новости
Трамп хочет раскошелить Южную Корею Украинские военные обстреляли ЛНР семь раз за сутки США устроили резню на севере Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа не позовут на похороны Маккейна163
«Украина сдала своих рыбаков, как стеклотару»47
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ770
«Оружие Путина» готово к применению474
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова139
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение