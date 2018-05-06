Трамп хочет менять власть в Иране 

Бывший мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил журналистам о том, что глава Белого дома хочет смены власти в Иране, сообщает РБК, ссылаясь на издание Politico.
Такое мнение Джулиани выразил на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Иране. «Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — высказался юрист. По словам адвоката американского президента, смена власти в стране является «единственным шансом установить мир на Ближнем Востоке».
В последнее время сам Дональд Трамп воздерживается от комментариев касательно ситуации в Иране. Разве что в декабре, в том время, как в стране проходили акции протеста, Трамп озвучил мнение о наступившем времени «для перемен в стране, население которой угнетали многие годы».
О необходимости американского вмешательства в поведение Ирана заявлял и госсекретарь США Майк Помпео, когда ещё был конгрессменом. О «мирной смене власти» в Иране говорил бывший глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Но во внешнеполитическом ведомстве США подчёркивали, что руководство страны к этому не стремится.