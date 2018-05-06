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Трамп и Мэй обсудили ситуацию с КНДР и Ираном
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Трамп и Мэй обсудили ситуацию с КНДР и Ираном 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Северной Кореей, Ираном, а также торговые отношения.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что американский лидер рассказал главе Британии о своём «стремлении к денуклеаризации Северной Кореи».
«Он также заверил (Терезу Мэй. — RT) в своём намерении обеспечить гарантию того, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в ходе переговоров лидеры договорились о продвижении «честной и взаимовыгодной торговли».
Ранее сообщалось, что Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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