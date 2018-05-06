Трамп и Мэй обсудили ситуацию с КНДР и Ираном

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что американский лидер рассказал главе Британии о своём «стремлении к денуклеаризации Северной Кореи».

«Он также заверил (Терезу Мэй. — RT) в своём намерении обеспечить гарантию того, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе переговоров лидеры договорились о продвижении «честной и взаимовыгодной торговли».

Ранее сообщалось, что Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом.