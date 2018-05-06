Посол США в Мексике покинула страну 

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Роберта Джейкобсон, занимавшая должность посла США в Мексике, в субботу покинула латиноамериканскую страну. Вместе с супругом она вылетела в США коммерческим рейсом, сообщила радиостанция Noticias MVS.
"Теперь я еще больше верю в прочность отношений между США и Мексикой", — написала Джейкобсон в своем Twitter. Она поблагодарила латиноамериканскую страну и ее жителей и назвала чудесными два проведенных в Мексике года. О своем уходе с поста дипломат сообщила в начале марта. Официально пока не было объявлено о том, кто ее сменит.
Джейкобсон приехала в Мексику в конце мая 2016 года, заняв должность, которая была вакантной в течение девяти месяцев. До этого она работала помощником госсекретаря США по делам Западного полушария.
Мехико и Вашингтон переживают не самый простой период в двусторонних отношениях после победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2016 года. В конце февраля текущего года газета The Washington Post сообщила, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето решил отложить визит в соседнюю страну после напряженного телефонного разговора с Трампом.