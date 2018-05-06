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МИД Франции осудил слова Трампа о терактах в Париже
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МИД Франции осудил слова Трампа о терактах в Париже 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Evan Vucci/AP
Министерство иностранных дел Франции осудило высказывания президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших. Франция гордится тем, что является безопасной страной, где строго регулируется приобретение и хранение огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп заявил, что жертв теракта в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия.
По мнению президента США, тогда сотрудники ресторана в Париже смогли бы помешать террористам.
13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.
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