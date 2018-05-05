Трамп продолжает утверждать, что в Сирии не сбили ни одну из «ракет-невидимок» 

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Сирийские военные не смогли сбить ни одну из 109 «ракет-невидимок», выпущенных по территории страны 14 апреля Соединенными Штатами, Великобританией и Францией. С таким утверждением в субботу вновь выступил президент США Дональд Трамп.
Произнося речь на круглом столе, посвященном сокращению налогов в городе Кливленд (штат Огайо), глава государства настаивал на том, что американская военная техника и вооружение — «лучшие в мире». «Недавно вы могли наблюдать это на примере того, что мы сделали в Сирии, когда они (сирийские военные — прим. ТАСС) сказали, что сбили 40 ракет», — заметил Трамп.
"Я так не думаю. Я позвонил [в Пентагон] и спросил, сколько сбили. Ни одной, — продолжил он. — Это называется стелс-ракеты. Мы выпустили 109 [ракет] и 109 попали в цель", — добавил он.
При этом ранее после нанесения ударов в министерстве обороны США называли цифру в 105 крылатых ракет, операция была признана успешной. Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски», которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Тем не менее, США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли по Сирии массированный удар.
В Минобороны РФ его результативность ставят под вопрос. Как сообщил ранее журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, российские специалисты обнаружили следы попаданий 22 ракет во время удара США и их союзников по объектам в Сирии из 105, заявленных американскими военными. По данным министерства, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.