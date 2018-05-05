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Украинский адмирал призвал к войне с Россией
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Украинский адмирал призвал к войне с Россией 

News.ru 26 минут назад
Украинских пограничников следует использовать для конвоирования гражданских кораблей, а любые действия по досмотру конвоя будут считаться нападением. С таким предложением выступил экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.
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