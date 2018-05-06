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Во Франции потребовали от Трампа извиниться за слова о терактах в Париже
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Во Франции потребовали от Трампа извиниться за слова о терактах в Париже 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV призвал президента США Дональда Трампа извиниться за его слова о терактах в Париже в ноябре 2015 года.
"Его слова оскорбительны и недостойны президента сильнейшей мировой державы и главы страны-союзника и друга Франции. Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии относительно массовых убийств, которые происходят в США из-за свободного распространения оружия? Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление", — заявил Ле Мэр.
Ранее Трамп заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже было бы меньше, если бы во Франции было разрешено ношение оружия и жертвы боевиков имели бы возможность их нейтрализовать.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
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