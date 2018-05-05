Главные события ночи с 4 на 5 мая

Авианосная группировка США во главе с авианосцем « Гарри Трумэн » приступила к ударам против террористов в Сирии. Соответствующая информация появилась в ночь на 5 мая. Так, по данным ВМС США, удары наносятся из Средиземного моря.

В столице Украины , по неустановленным обстоятельствам, прогремел взрыв. Исходя из предварительной версии следователей, при взрыве гранаты в Киеве погиб один человек.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько ему осталось жить с опухолью мозга. По его словам, вероятно, есть пять лет, если в области онкологии откроют новый способ лечения такого вида рака. Опухоль обнаружена у республиканца в июле 2017 года.