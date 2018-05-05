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Главные события ночи с 4 на 5 мая
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Главные события ночи с 4 на 5 мая 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Операция США на территории Сирии, происшествие в Киеве и заявление американского сенатора Джона Маккейна.
Авианосная группировка США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к ударам против террористов в Сирии. Соответствующая информация появилась в ночь на 5 мая. Так, по данным ВМС США, удары наносятся из Средиземного моря.
В столице Украины, по неустановленным обстоятельствам, прогремел взрыв. Исходя из предварительной версии следователей, при взрыве гранаты в Киеве погиб один человек.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько ему осталось жить с опухолью мозга. По его словам, вероятно, есть пять лет, если в области онкологии откроют новый способ лечения такого вида рака. Опухоль обнаружена у республиканца в июле 2017 года.
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