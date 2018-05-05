СМИ: Пентагону могут разрешить отступать от санкций против России

Подобная мера позволит администрации президента Дональда Трампа и вооруженным силам США работать с теми странами-союзниками, которые ранее имели близкие отношения с РФ или покупали ее оборудование. При этом таким государствам нужно будет доказать, что они предприняли определенные шаги, в частности, прекратили отношения с Москвой в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.

Закон «О противодействии противникам Америки через санкции» был принят летом прошлого года. Он предусматривает введение санкций против оборонно-промышленного комплекса РФ, а также против стран, которые закупают российские вооружения.