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Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям в Сирии
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Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям в Сирии 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" начала наносить удары с восточной части Средиземного моря по позициям ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки «Исламское государство») в Сирии, сообщает Европейское командование флота США.
По данным военных, самолеты с авианосца начали совершать боевые вылеты на позиции боевиков 3 мая в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Авианосец во главе ударной группы из нескольких ракетных эсминцев был направлен в поход с базы Норфолк в США 11 апреля. Предполагалось, что эскадра примет участие в специальной операции в Сирии в соответствии с указанием президента США Дональда Трампа.
Однако атака на сирийские военные и гражданские объекты 14 апреля в ответ на якобы химическую атаку в городе Дума была проведена без участия «Гарри Трумэна» при помощи Великобритании и Франции.
Ранее планировалось, что эскадра, приписанная к 6-му флоту США, направится для выполнения задач в Персидский залив. Однако вместо этого она приняла участие в сирийской кампании.
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