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Пентагону предложили продлить поставки оборонительного оружия Украине
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Пентагону предложили продлить поставки оборонительного оружия Украине 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Комитет палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил рассмотрит поправки к оборонному бюджету, предполагающие продление поставок оборонительных вооружений Украине до 2019 года
Поправка о продлении поставок предложена председателем комитета, республиканцем Мэком Торнберри, который считает нужным «профинансировать запрос президента по Украине, включая 250 млн на летальные оборонительные средства», передает ТАСС со ссылкой на пояснительные материалы.
Уточняется, что пункт о военной помощи Украине в течение нескольких лет попадает в закон о финансировании и направлениях политики министерства обороны США. В 2018 году на это было выделено 200 млн долларов.
Торнберри также предложил выделить 6,3 млрд долларов на поддержание «инициативы по сдерживанию в Европе», предполагающей размещение американских войск в Европе.
Сообщается, что поправки будут обсуждаться комитетом на следующей неделе, после чего они попадут в палату представителей и сенат.
Во вторник депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал мнение, что поставка американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на Украину является стимулятором агрессивности для киевских властей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва неоднократно заявляла о возможных негативных последствиях поставок летального оружия США Украине.
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