Пентагону предложили продлить поставки оборонительного оружия Украине

Комитет палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил рассмотрит поправки к оборонному бюджету, предполагающие продление поставок оборонительных вооружений Украине до 2019 года

Поправка о продлении поставок предложена председателем комитета, республиканцем Мэком Торнберри, который считает нужным «профинансировать запрос президента по Украине, включая 250 млн на летальные оборонительные средства», передает ТАСС со ссылкой на пояснительные материалы.

Уточняется, что пункт о военной помощи Украине в течение нескольких лет попадает в закон о финансировании и направлениях политики министерства обороны США . В 2018 году на это было выделено 200 млн долларов.

Торнберри также предложил выделить 6,3 млрд долларов на поддержание «инициативы по сдерживанию в Европе», предполагающей размещение американских войск в Европе.

Сообщается, что поправки будут обсуждаться комитетом на следующей неделе, после чего они попадут в палату представителей и сенат.