Юрист Трампа назвал условия, при которых президент сможет ответить на вопросы Мюллера 

"Некоторые говорили о возможном интервью продолжительностью 12 часов. Если об этом зайдет речь, то она [встреча] не состоится, это я вам точно говорю, — заявил юрист. — Это будет два-три часа максимум и узкий круг вопросов".

"Мы об этом говорили: мы будем просить о сужении круга вопросов, мы хотим знать больше о том, что у них есть, — сказал Джулиани о контактах с командой Мюллера. — Они должны в значительной мере сократить перечень вопросов".

Джулиани в середине апреля вошел в состав группы юристов, представляющих интересы главы государства в рамках проводимого Мюллером разбирательства. Он был помощником Трампа во время предвыборной гонки, а после победы республиканца занял пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности.

Мюллер грозит повесткой

Газета The Washington Post во вторник написала, что Мюллер может направить Трампу повестку для обязательной явки и ответа на поставленные вопросы, если глава государства откажется отвечать добровольно. По данным издания, об этом Мюллер проинформировал юристов Трампа, с которыми встретился 5 марта. Если Трампу в конечном счете будет направлена повестка, а судебными инстанциями будет доказано, что он действительно обязан явиться на дачу показаний, то он предстанет перед жюри присяжных расширенного состава.

Как пояснило издание, вскоре после встречи 5 марта команда Мюллера согласилась предоставить юристам Трампа определенную конкретику относительно того, о чем следователи хотят поговорить с президентом. В результате один из адвокатов главы государства Джей Секулов на базе полученной информации составил список из 49 вопросов, которые, по мнению команды юрисконсультов, могут быть заданы президенту Мюллером, сообщили несколько анонимных источников The Washington Post. Именно эти вопросы утекли журналистам, а в понедельник оказались на страницах газеты The New York Times . Трамп впоследствии назвал эту утечку «позором».