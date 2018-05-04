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Трамп подтвердил, что не рассматривает сокращение контингента в Южной Корее
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Трамп подтвердил, что не рассматривает сокращение контингента в Южной Корее 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. Трамп подтвердил, что не рассматривает сокращение американского контингента в Южной Корее
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