Белый дом опроверг сообщения о сокращении контингента в Южной Корее 

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Белый дом категорически опроверг публикацию о возможном сокращении контингента США в Южной Корее.
"Статья New York Times — полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты сокращения американских сил, расквартированных в Южной Корее", — говорится в письменном заявлении советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Ранее газета New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть варианты сокращения контингента американских военных в Южной Корее. По данным газеты, вопрос вывода или сокращения американского контингента связан с вопросами его финансирования.
Сейчас в Южной Корее дислоцировано порядка 23,5 тысяч военнослужащих США. По соглашению, которое истекает в конце 2018 года, Сеул платит около половины стоимости содержания военных — более 800 миллионов долларов.
Слухи о снижении численности американских военных появились на фоне готовящегося саммита лидеров США и КНДР.