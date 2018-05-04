МИД: США блокируют шесть объектов российской недвижимости

"Российскую сторону не пускают уже на шесть объектов недвижимости в США. Напомню: они являются собственностью России . Это два дома в Сан-Франциско , по одному в Вашингтоне и Сиэтле, а также загородные комплексы нашего посольства и постоянного представительства при ООН ", — сказала Захарова.

Она добавила, что в истории отношений между США и Россией не было такого нарушения американской стороной своих законов.

"То, что происходит — это просто фактический отказ от гарантий незыблемости права собственности, которым всегда гордились США, … Что-то сломалось в американской демократии", — подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, Россия выражает США протест, после того как американские власти сняли российский флаг с недвижимости, принадлежащей России, без законных оснований.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали США снять ограничения с собственности России на Лонг Айленде.