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МИД: США блокируют шесть объектов российской недвижимости
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МИД: США блокируют шесть объектов российской недвижимости 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США в настоящее время блокируют доступ на шесть объектов на своей территории, которые являются собственностью российской стороны, передает РИА «Новости».
"Российскую сторону не пускают уже на шесть объектов недвижимости в США. Напомню: они являются собственностью России. Это два дома в Сан-Франциско, по одному в Вашингтоне и Сиэтле, а также загородные комплексы нашего посольства и постоянного представительства при ООН", — сказала Захарова.
Она добавила, что в истории отношений между США и Россией не было такого нарушения американской стороной своих законов.
"То, что происходит — это просто фактический отказ от гарантий незыблемости права собственности, которым всегда гордились США, … Что-то сломалось в американской демократии", — подчеркнула Захарова.
По словам Захаровой, Россия выражает США протест, после того как американские власти сняли российский флаг с недвижимости, принадлежащей России, без законных оснований.
Ранее сообщалось, что в ООН призвали США снять ограничения с собственности России на Лонг Айленде.
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