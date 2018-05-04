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В МИД прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном
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В МИД прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ В СЛУЧАЕ ВЫХОДА США ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ ПО ИРАНУ СМОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ТЕГЕРАНУ «ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕТ» — МИД РФ
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