Ещё
Москва против участия США в создании армии Косово, заявили в МИД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва против участия США в создании армии Косово, заявили в МИД 

РИА Новости 15 минут назад
США ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ КОСОВО В СОЗДАНИИ ПОЛНОЦЕННОЙ АРМИИ, ЭТО НАРУШАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И БЕЗОТВЕТСТВЕННО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ — МИД РФ
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Россия продолжает содействовать расследованию экспертов ОЗХО в Сирии США не собираются выводить свои войска из Сирии, заявили в МИД На Украине зафиксировали 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено тело писателя Сергея Сакина23
Россия отказалась от союзов с Китаем355
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову143
«За что они боролись, на то и напоролись»132
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море288
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение