МИД просит НАТО назвать изучающие «Новичок» страны

МИД призвал НАТО раскрыть изучающие нервно-паралитическое вещество страны альянса

«Как видите, Чехия поступила честно и мужественно, официально признав и обнародовав эту информацию. Я хочу напомнить всем, в том числе и гражданам этого государства, что в конфронтацию с Россией Чехию втянул именно Лондон. Именно под нажимом британских властей дошло дело и до высылки российских дипломатов», — сказала она.

По её словам, к настоящему моменту получается, что «не было никаких оснований для это кампании по высылке дипломатов», а все обвинения в адрес России «не выдержали проверки временем и трёх недель».

«Теперь мы ожидаем ответа и от других стран, о которых мы говорили, у которых есть, была возможность и остаётся произвести «Новичок»… А что НАТО? Североатлантический альянс не знал, что буквально год назад на территории Чехии синтезировался «Новичок»? Вы в это верите? Мало того, мы говорили о том, что на территории Чехии находятся специалисты, натовская лаборатория, которая занимается подобными вопросами», — добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия ждёт официальный ответ от НАТО.

«Какие ещё страны, хотелось бы заслушать именно официальное заявление альянса, которые входят в НАТО, занимаются подобными исследованиями?» — заявила она.

3 мая чешский лидер Милош Земан рассказал, что нервно-паралитическое вещество производилось в Чехии.

В Кремле, комментируя данные заявления, отметили, что они иллюстрируют несостоятельность обвинений в адрес России.