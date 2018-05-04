Ещё
МИД просит НАТО назвать изучающие «Новичок» страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД призвал НАТО раскрыть изучающие нервно-паралитическое вещество страны альянса 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Reuters
Россия после заявления Чехии о производстве нервно-паралитического вещества ожидает ответа от других стран, у которых была возможность произвести данный газ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Как видите, Чехия поступила честно и мужественно, официально признав и обнародовав эту информацию. Я хочу напомнить всем, в том числе и гражданам этого государства, что в конфронтацию с Россией Чехию втянул именно Лондон. Именно под нажимом британских властей дошло дело и до высылки российских дипломатов», — сказала она.
По её словам, к настоящему моменту получается, что «не было никаких оснований для это кампании по высылке дипломатов», а все обвинения в адрес России «не выдержали проверки временем и трёх недель».
«Теперь мы ожидаем ответа и от других стран, о которых мы говорили, у которых есть, была возможность и остаётся произвести «Новичок»… А что НАТО? Североатлантический альянс не знал, что буквально год назад на территории Чехии синтезировался «Новичок»? Вы в это верите? Мало того, мы говорили о том, что на территории Чехии находятся специалисты, натовская лаборатория, которая занимается подобными вопросами», — добавила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия ждёт официальный ответ от НАТО.
«Какие ещё страны, хотелось бы заслушать именно официальное заявление альянса, которые входят в НАТО, занимаются подобными исследованиями?» — заявила она.
3 мая чешский лидер Милош Земан рассказал, что нервно-паралитическое вещество производилось в Чехии.
В Кремле, комментируя данные заявления, отметили, что они иллюстрируют несостоятельность обвинений в адрес России.
RT на русском: последние новости
В МИД России заявили об отсутствии у США планов по выводу войск из Сирии Медведев предложил Обаме приехать и посмотреть на «разорванную в клочья» экономику России Пушков: Европа примет условия США в рамках торгового спора
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем355
Найдено тело писателя Сергея Сакина20
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову154
«За что они боролись, на то и напоролись»130
В Крыму задержали украинское судно62
Видео
03:46
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение