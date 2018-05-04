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В МИД России заявили об отсутствии у США планов по выводу войск из Сирии
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В МИД России заявили об отсутствии у США планов по выводу войск из Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов считает, что США не собираются выводить свои войска из Сирии.
«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он добавил, что «в каком это будет виде — история покажет».
При этом Сыромолотов отметил, что США обустраивают в районе Эт-Танфа свою базу.
«Зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?» — сказал замминистра.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании «уйти из Сирии».
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