В МИД России заявили об отсутствии у США планов по выводу войск из Сирии

«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он добавил, что «в каком это будет виде — история покажет».

При этом Сыромолотов отметил, что США обустраивают в районе Эт-Танфа свою базу.

«Зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?» — сказал замминистра.