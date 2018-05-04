МИД России: США не собираются выводить свои войска из Сирии

«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго», — сказал Сыромолотов.

США неоднократно заявляли о планах вывести свой военный контингент из Сирии . В частности, президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон не имеет планов бесконечно сохранять военное присутствие на территоррии САР.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в контролируемом США районе Эт-Танфа в Сирии ведётся подготовка боевиков. В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США. Она была развёрнута в апреле 2017 года под предлогом борьбы с терроризмом.

Кроме того, Вашингтону неоднократно указывали на то, что американский военный контингент незаконно находится в Сирии. Более того, 14 ноября Министерство иностранных дел Сирии потребовало, чтобы США немедленно вывели своих военных из страны.