МИД России: США не собираются выводить свои войска из Сирии 

Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, передаёт РИА «Новости».
«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго», — сказал Сыромолотов.
США неоднократно заявляли о планах вывести свой военный контингент из Сирии. В частности, президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон не имеет планов бесконечно сохранять военное присутствие на территоррии САР.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США пока намерены сохранить военное присутствие в Сирии и расширить борьбу с запрещённым в России террористическим формированием «Исламское государство». Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт отмечала, что в Ираке и Сирии расквартировано около пяти тысяч американских военнослужащих.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в контролируемом США районе Эт-Танфа в Сирии ведётся подготовка боевиков. В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США. Она была развёрнута в апреле 2017 года под предлогом борьбы с терроризмом.
Кроме того, Вашингтону неоднократно указывали на то, что американский военный контингент незаконно находится в Сирии. Более того, 14 ноября Министерство иностранных дел Сирии потребовало, чтобы США немедленно вывели своих военных из страны.