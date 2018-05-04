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США не собираются выводить свои войска из Сирии, заявили в МИД
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США не собираются выводить свои войска из Сирии, заявили в МИД 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США НЕ СОБИРАЮТСЯ ВЫВОДИТЬ СВОИ ВОЙСКА ИЗ СИРИИ, ОНИ ТАМ НАДОЛГО — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ СЫРОМОЛОТОВ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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