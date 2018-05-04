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Белый дом опроверг данные о намерении сократить число военнослужащих США в Южной Корее
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Белый дом опроверг данные о намерении сократить число военнослужащих США в Южной Корее 

RT на русском 33 минуты назад
Информация о намерении США сократить число американских военнослужащих на территории Южной Кореи не соответствует действительности.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Статья The New York Times — полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты для сокращения американских сил, дислоцированных в Южной Корее», — цитирует The Washington Examiner Болтона.
Ранее американское издание со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможное сокращение контингента страны в Южной Корее.
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