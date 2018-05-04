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В США пересматривают программы помощи Сирии
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В США пересматривают программы помощи Сирии 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. США пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку «Белых касок», сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
"Мы активно пересматриваем наши нынешние программы помощи Сирии по запросу президента, включая поддержку США «Белых касок». США поддерживают «Белые каски» вместе с другими донорами, мы ожидаем, что их деятельность продолжится как результат дополнительных многосторонних пожертвований", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Собеседник агентства также сообщил, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что «партнеры и союзники должны играть большую роль в стабилизации Сирии».
В госдепе также пояснили, что «Белые каски» являются «независимой сирийской организацией, состоящей из волонтеров среди гражданских лиц, которых США поддерживает с 2013 года». С этого времени США предоставили более 33 миллионов долларов данной организации.
Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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