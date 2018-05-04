В США пересматривают программы помощи Сирии

"Мы активно пересматриваем наши нынешние программы помощи Сирии по запросу президента, включая поддержку США «Белых касок». США поддерживают «Белые каски» вместе с другими донорами, мы ожидаем, что их деятельность продолжится как результат дополнительных многосторонних пожертвований", — отметили во внешнеполитическом ведомстве

Собеседник агентства также сообщил, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что «партнеры и союзники должны играть большую роль в стабилизации Сирии».

В госдепе также пояснили, что «Белые каски» являются «независимой сирийской организацией, состоящей из волонтеров среди гражданских лиц, которых США поддерживает с 2013 года». С этого времени США предоставили более 33 миллионов долларов данной организации.

Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

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