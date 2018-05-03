Вице-премьер Украины: Венгрия продолжает блокировать саммит Украина — НАТО

Венгрия не изменила свою позицию и продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Об этом сообщила в четверг вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"О проведении комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств [решение] на данный момент еще не принято. К сожалению, венгры блокируют", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Вместе с тем Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина будет продолжать конструктивный диалог и выразила надежду, что Венгрия изменит свое решение. Вице-премьер также отметила, что украинская сторона проводит переговоры и с другими партнерами — участниками альянса относительно позиции Венгрии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия разблокировала саммит Украина-НАТО, который может состояться 11-12 июля, сразу же после саммита ЕС-Украина (9 июля).

23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД , выражая таким образом претензии к языковой статье украинского закона об образовании. В октябре 2017 года Будапешт наложил вето на созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря. 20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО , который состоится в Брюсселе в июле. Порошенко ответил, что не собирается отменять поездку.

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в конце апреля заявил, что Киев не пойдет на требования Венгрии и не будет менять языковую статью закона об образовании. Украина, по его словам, не готова соглашаться на ультиматумы. При этом дипломат отметил, что украинские власти готовы пойти на компромисс с венгерской общиной Закарпатья, где преподавание в немалом количестве школ ведется на венгерском языке. Боднар также отметил, что правительство уже утвердило законопроект о продлении переходного периода закона об образовании до 2023 года.