Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке

"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около 5 тысяч. Это число приблизительно", — сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из указанных стран.

США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ ), причем в Сирии делают это без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.