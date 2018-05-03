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Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке
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Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Около 5 тысяч военнослужащих США расквартированы в Сирии и Ираке, заявила журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Дана Уайт.
"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около 5 тысяч. Это число приблизительно", — сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из указанных стран.
США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), причем в Сирии делают это без разрешения властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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