Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке 

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Около 5 тысяч военнослужащих США расквартированы в Сирии и Ираке, заявила журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Дана Уайт.
"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около 5 тысяч. Это число приблизительно", — сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из указанных стран.
США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), причем в Сирии делают это без разрешения властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.