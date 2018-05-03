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На Украине зафиксировали 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов
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На Украине зафиксировали 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов
РИА Новости
55 минут назад
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РИА Новости
.
Минобороны
Украины
заявило, что зафиксировало около 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов в Балаклее, интенсивность взрывов снизилась
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