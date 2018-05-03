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На Украине зафиксировали 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов
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Популярный российский блогер найден мертвым

На Украине зафиксировали 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов 

РИА Новости 55 минут назад
РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что зафиксировало около 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов в Балаклее, интенсивность взрывов снизилась
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