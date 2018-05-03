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Источник сообщил и готовящейся под руководством США провокации в Сирии
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Источник сообщил и готовящейся под руководством США провокации в Сирии
РИА Новости
18 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. В
СИРИИ
ПРИ УЧАСТИИ АМЕРИКАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ГОТОВИТСЯ НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ С «ХИМАТАКОЙ» РЯДОМ С БАЗОЙ СИЛ
США
В
ПРОВИНЦИИ ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР
— ИСТОЧНИК
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