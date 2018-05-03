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Юнкер: ЕС не позволит США угрожать введением тарифов
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Юнкер: ЕС не позволит США угрожать введением тарифов 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз не позволит Соединенным Штатам разговаривать с собой при помощи угроз для обеспечения постоянного освобождения от тарифов на импорт стали и алюминия в США, передает Reuters.
Жан-Клод Юнкер EPA/PATRICK SEEGER
Президент США Дональд Трамп до 1 июня продлил временное освобождение ЕС от тарифов, хотя официальные лица ЕС заявили, что неясно, чего хочет Вашингтон. "Я хотел бы повторить призыв к тому, чтобы это освобождение было безоговорочным и постоянным. Мы считаем, что меры США не могут быть оправданы национальной безопасностью", — сказал Юнкер в Европарламенте. "Мы продолжим наши переговоры с Соединенными Штатами, но мы отказываемся вести переговоры под угрозой", — сказал Юнкер, представив будущий план бюджета ЕС. Как писали «Вести. Экономика», Трамп подписал два документа о переносе введения пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Мексики и Канады с 1 мая на 1 июня этого года. Страны ЕС заявили о росте неопределенности на рынке из-за принятых решений и настаивают на полной отмене заградительных тарифов. Трамп уверен, что за этот месяц все страны, попавшие под заградительные тарифы, добровольно ограничат поставки алюминиевой и стальной продукции в США, поскольку должны понимать, что угрожают национальной безопасности США. Соединенные Штаты в принципе договорились с Аргентиной, Австралией и Бразилией по поставкам алюминиевой продукции в США, отмечает Трамп в своем указе. Эти страны сами снизят импорт данной продукции.
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