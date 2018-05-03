Подкупил ли Трамп Украину: Киев перестал сотрудничать с комиссией Мюллера

В Незалежной не хотят остаться без американской помощи

Помимо поставок различного военного снаряжения, в том числе ракет земля-воздух Javelin, США ежегодно оказывают Украине помощь на сумму $600 млн Если Вашингтон вынуждает Киев замалчивать антитрамповский компромат, это похоже на шантаж, считают западные эксперты. Брайан Клаас из Лондонской школы экономики так прокомментировал публикацию в The New York Times: «У этой истории есть подоплека, которая вызывает огромную тревогу. Возникает вопрос: не пытается ли администрация Трампа, по сути, подкупить Украину — с тем, чтобы она не сотрудничала с Мюллером в обмен на поставки оружия?».

Видимо, киевские власти учитывают растущий накал страстей за океаном. Трамп рвет и мечет, требуя прекратить «охоту за ведьмами», — мол, не было ни сговора с Россией , ни препятствования отправлению правосудия. Правоконсервативные союзники президента в Конгрессе США выступили с инициативой подвергнуть импичменту замминистра юстиции Рода Розенстайна — человека, которому подчиняется Мюллер и который отказывается как-либо ограничить или остановить работу его комиссии. Мюллер дает понять, что он намерен допросить президента и, если тот откажется добровольно давать показания, заставит его это сделать повесткой.

The New York Times на днях обнародовала список из 49 вопросов, которые Мюллер хочет задать Трампу. По данным другой газеты, The Washington Post , данный список был подготовлен Джеем Секулоу — одним из юристов Трампа; эти вопросы, как полагают юрисконсульты Белого дома, могут быть заданы президенту.

Зачем трамповские юристы организовали эту утечку, вызвавшую у Трампа приступ ярости, трудно сказать с уверенностью. Но ряд политологов высказывает мнение, что «ястребиное» крыло его юридической команды хочет заставить Трампа полностью отказаться от сотрудничества с Мюллером и пойти на него войной. Эти адвокаты очень боятся, что импульсивный, самовлюбленный и самонадеянный Трамп не сможет противостоять хладнокровному и многоопытному законнику Мюллеру — бывшему федеральному прокурору и главе ФБР : он наговорит кучу такого, что потом никто не сможет расхлебать. Трампу есть что скрывать от Мюллера, но тот его «расколет», опасаются «антимюллеровцы».

Информация о намерении Мюллера принудить Трампа к сотрудничеству — это тоже утечка, которая призвана настроить Трампа как можно агрессивнее против Мюллера. Вдобавок «ястребы» хотят, очевидно, получить поддержку «народа» — вернее, фанатичных сторонников Трампа, одержимых ненавистью к государственным институтам.

Ряды «голубей», входивших в юридическую команду Трампа, редеют: объявил об уходе в отставку специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб, который последовательно отстаивал необходимость сотрудничества с комиссией Мюллера. Ранее, в марте, стало известно об отставке еще одного трамповского юриста из числа «голубей» — Джона Дауда.

На смену «голубям» прилетают «ястребы». Вместо Кобба в Белом доме будет работать Эмметт Флад — вашингтонский адвокат, который помогал защитить (хотя и не защитил) Билла Клинтона от импичмента, а потом участвовал в защите Джорджа Буша-младшего от законодательных расследований. В апреле были наняты на работу адвокаты Марти и Джейн Раскин — муж и жена, имеющие большой опыт в защите высокопоставленных чиновников. Недавно в легион юристов Трампа влился Рудольф Джулиани — бывший федеральный прокурор, который позже был мэром Нью-Йорка (он снискал широкую популярность своим лидерством во время трагедии 11 сентября 2001 года). По признанию Джулиани, Трампу сейчас нужны «более агрессивные» юристы.

Что будет дальше происходить в Вашингтоне — никто не берется предсказать, поскольку непредсказуем главный персонаж этой саги, Дональд Трамп. Пока ясно лишь то, что он сильно нервничает, и от него можно ожидать импульсивных действий. Украинское руководство явно не хочет, чтобы неистовый Дональд записал их в соучастники «охоты за ведьмами» и укоротил американскую помощь. Вот поэтому, очевидно, в Киеве решили, что уж лучше прокатить Мюллера, чем Трампа.

Нью-Йорк.