Подкупил ли Трамп Украину: Киев перестал сотрудничать с комиссией Мюллера 

В Незалежной не хотят остаться без американской помощи

Помимо поставок различного военного снаряжения, в том числе ракет земля-воздух Javelin, США ежегодно оказывают Украине помощь на сумму $600 млн Если Вашингтон вынуждает Киев замалчивать антитрамповский компромат, это похоже на шантаж, считают западные эксперты. Брайан Клаас из Лондонской школы экономики так прокомментировал публикацию в The New York Times: «У этой истории есть подоплека, которая вызывает огромную тревогу. Возникает вопрос: не пытается ли администрация Трампа, по сути, подкупить Украину — с тем, чтобы она не сотрудничала с Мюллером в обмен на поставки оружия?».

The New York Times на днях обнародовала список из 49 вопросов, которые Мюллер хочет задать Трампу. По данным другой газеты, The Washington Post , данный список был подготовлен Джеем Секулоу — одним из юристов Трампа; эти вопросы, как полагают юрисконсульты Белого дома, могут быть заданы президенту.