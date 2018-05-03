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Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США
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Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в мире становится все более напряженной и менее предсказуемой из-за действий США и их союзников.
"Мы неоднократно отмечали, что такое положение дел — прежде всего, результат непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств", — сказал Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Лавров отметил, что действия США и союзников приводят к ситуации, «когда цена блефа или ошибки может стать глобальной».
По словам министра, лидеры западных стран должны неукоснительно соблюдать международное право, опираясь на Устав ООН.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по нескольким сирийским объектам, якобы связанным с применением химического оружия в городе Дума. Атака была проведена без согласия Совета безопасности ООН.
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