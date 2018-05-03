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Ситуация в отношениях России и США продолжает деградировать, заявил Лавров
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Ситуация в отношениях России и США продолжает деградировать, заявил Лавров
РИА Новости
28 минут назад
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Фото:
РИА Новости
СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИЯХ
РФ
И
США
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕГРАДИРОВАТЬ, ПОЗИТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТРАМПА НИВЕЛИРУЮТСЯ РУСОФОБИЕЙ АМЕРИКАНСКОГО ИСТЕБЛИШМЕНТА — ЛАВРОВ
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