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Ситуация в отношениях России и США продолжает деградировать, заявил Лавров
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Ситуация в отношениях России и США продолжает деградировать, заявил Лавров 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИЯХ РФ И США ПРОДОЛЖАЕТ ДЕГРАДИРОВАТЬ, ПОЗИТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТРАМПА НИВЕЛИРУЮТСЯ РУСОФОБИЕЙ АМЕРИКАНСКОГО ИСТЕБЛИШМЕНТА — ЛАВРОВ
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