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Трамп сообщил о прибытии делегации переговорщиков в Китай
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Трамп сообщил о прибытии делегации переговорщиков в Китай 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Китай прибыла американская делегация для торговых переговоров. Об этом он написал в твиттере.
"Наша замечательная финансовая команда уже в Китае, пытается договориться о равных условиях в торговле. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си [Цзиньпином] в не столь далеком будущем. У нас всегда будут хорошие (замечательные) отношения!" — написал Трамп.
Делегацию возглавляет министр финансов США Стивен Мнучин.
Ранее китайские власти заявил, что следят за действиями США в экономической сфере и подготовили ответные меры на случай эскалации торгового конфликта.
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