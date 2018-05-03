Трамп сообщил о прибытии делегации переговорщиков в Китай

"Наша замечательная финансовая команда уже в Китае, пытается договориться о равных условиях в торговле. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си [Цзиньпином] в не столь далеком будущем. У нас всегда будут хорошие (замечательные) отношения!" — написал Трамп.

Делегацию возглавляет министр финансов США Стивен Мнучин

Ранее китайские власти заявил, что следят за действиями США в экономической сфере и подготовили ответные меры на случай эскалации торгового конфликта.