Трамп: США никогда не подходили ближе к денуклеаризации КНДР, чем сейчас

ВАШИНГТОН, 30 апреля. / ТАСС /. США за все годы переговоров с КНДР никогда не подходили ближе к денуклеаризации КНДР, чем сейчас. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты никогда не были ближе потенциально к тому, чтобы что-то произошло на Корейском полуострове в плане отказа от ядерных вооружений. [Это] может создать так много хорошего, позитивного — мир и безопасность для международного сообщества!" — заявил американский лидер.