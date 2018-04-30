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Трамп: США никогда не подходили ближе к денуклеаризации КНДР, чем сейчас
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Трамп: США никогда не подходили ближе к денуклеаризации КНДР, чем сейчас 

ТАСС 30 апреля 2018
ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. США за все годы переговоров с КНДР никогда не подходили ближе к денуклеаризации КНДР, чем сейчас. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп.
Соединенные Штаты никогда не были ближе потенциально к тому, чтобы что-то произошло на Корейском полуострове в плане отказа от ядерных вооружений. [Это] может создать так много хорошего, позитивного — мир и безопасность для международного сообщества!" — заявил американский лидер.
Дональд Трамп подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном может пройти в демилитаризованной зоне или Сингапуре.
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