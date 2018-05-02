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Украина и США обсудили двустороннее сотрудничество
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Украина и США обсудили двустороннее сотрудничество 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Киев, 2 мая /Синьхуа/ — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел в Киеве встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба кабмина.
В ходе беседы В. Гройсман заявил, что Украина является сильным и надежным партнером США в регионе, поэтому межгосударственное взаимодействие имеет стратегическое значение.
У. Митчелл, в свою очередь, отметил, что США намерены продолжать реализацию различных программ поддержки Украины для обеспечения ее стабильности и безопасности.
В. Гройсман и У. Митчелл также обговорили сотрудничество Киева с его главным кредитором — МВФ, ситуацию в Донбассе и состояние украинско-американской торговли.
Помощник госсекретаря США 1 мая прибыл в Украину с трехдневным визитом, в рамках которого он проводит встречи с высокопоставленными чиновниками страны. —0—
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